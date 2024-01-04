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İyi Parti'de bir toplu istifa krizi daha! Hepsi AK Parti'ye geçti

İyi Parti'de bir toplu istifa krizi daha! Hepsi AK Parti'ye geçti

İYİ Parti yerel seçimler yaklaşırken istifalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken ayrıntı ise İYİ Parti'den ayrılan isimlerin AK Parti'ye geçmesi. Öyle ki Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaşananlar ile ilgili partisine yapılan bir operasyon olduğunu söylemişti

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İYİ Parti'de istifa furyası sürerken Meral Akşener'in partiye yönelik operasyon yapıldığı sözleri ise güç kazanıyor. Öyle ki İYİ Partiden istifa edenler AK Parti'ye geçiyor.

Erzurum'da toplu istifa

İYİ Parti Erzurum il teşkilatından önceki dönem il ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuş birçok üye, parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

Söz konusu istifaların ardından, istifa edenlerin bir kısmı AK Parti'ye geçiş yaptı.

AK Parti'ye katılanlara rozetleri, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından takıldı.

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