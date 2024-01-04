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Terme Karadeniz'in gözdesi olacak

Terme Karadeniz'in gözdesi olacak

Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Turizm hamlelerimizle sadece Termemizin değil, Samsun'un hatta Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm değerlerinden biri olacağız" dedi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'de yeni bir turizm hamlesi başlatmak için harekete geçti. Başkan Kılıç, "Gölyazı'nın, sadece Termemizin değil, Samsun'un hatta Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm değerlerinden biri olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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Başkan Ali Kılıç, Gölyazı bölgesinde planlanan turizm projeleriyle ilçelerinin turizm açısından son derece önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Başkan Kılıç, Yalı Mahallesi'ndeki yıkılan eski devlet hastanesinin arsa sorunun çözüldüğünü ve burada Termeli bir iş adamının otel, AVM ve rezidans projesi yaptığını, ilçelerinin marka bir otele sahip olacağını ve turizmdeki konaklama sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.
Başkan Kılıç'ın Gölyazı bölgesindeki potansiyeli harekete geçirmek için Terme Belediyesi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün projeler geliştirdiğini belirtti. Başkan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin karavan parkı projesinin yanı sıra Terme Belediyesi'nin de 50 dönümlük bir alanı kiralayarak turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Başkan Kılıç, "Şimdi büyükşehir o bölgeye karavan turizmini geliştirme amacıyla karavan parkı bitirmek üzere. Biz de belediye olarak 'Çoban Yatağı' dediğimiz bölgede ormandan kiraladığımız bir alanda çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç, çalışmaların önündeki en önemli sorunlardan birinin de elektrik ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "O bölgenin en önemli sorunlarından biri elektrik. Valimizle de istişare ettik, elektrik sorunu üzerine çalışıyoruz. En kısa sürede bu sorunda aşılmış olacak" açıklamasında bulundu.

Kuş Cenneti gibi olacak

Başkan Kılıç, Gölyazı bölgesinin turizm mastır planına dahil edildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Önümüzdeki dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri olacak. Otel ihtiyacını gidererek, turistlerimizi konaklattıracağız ve bölgeyi daha da hareketlendireceğiz. Gölyazı'nın, sadece Termemizin değil, Samsun'un hatta Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm değerlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Proje tamamlandığında bölge, Kızılırmak Kuş Cenneti gibi hak ettiği yeri bulacak ve gelişmiş bir alan olacak."

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