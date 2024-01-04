Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, 3 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Gülay K., idaresindeki 02 AAT 775 plakalı otomobil, Mehmet A., idaresindeki 50 DY 878 plakalı otomobil ve Mehmet K., idaresindeki 02 KE 274 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 02 KE 274 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Dursun K., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.