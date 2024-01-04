İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor! İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. İsrail, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurdu. Hizbullah dört İsrail üssüne saldırı düzenledi. Karşılıklı saldırılarda can kayıpları da artıyor.

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla vururken Hizbullah da İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenled.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Tel Hamamis çevresini, Mercayun ilçesinin ovasını, Kefr Kella beldesinin çevresini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece yarısı Nakura beldesinde yer alan 3 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Binada, daha önce Hizbullah tarafından öldürüldüğü duyurulan 4 mensubun bulunduğu, 9 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'e düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Ştula, Cardah, el Manara ve Metula askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Hiyam beldesinin çevresini fosfor içeren top mermileriyle vurdu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.