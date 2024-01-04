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Sırbistan, askerliği zorunlu hale getirmeye çalışıyor!

Sırbistan, askerliği zorunlu hale getirmeye çalışıyor!

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin, savunma kabiliyetinin artırılması amacıyla ülkede askerliğin zorunlu hale getirilmesi için Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e öneride bulunulduğunu açıkladı.

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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin, aktif ve yedek personelin gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi için askerliğin zorunlu olmasını talep ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı, Vucic'e askerliğin zorunlu tutulması ve 4 ay sürmesi için yazılı öneri sundu." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Milos Vucevic de yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Bugünkü girişimin ardından yapılan önerinin Meclis'te oylanması gerekecek. Askerliğin zorunlu tutulmadığı 13 yılın ardından yedek personel kadrosunun doldurulmasına ihtiyacımız var. Ülkesini korumaya hazır yeni askerler bizim için güvenlik ihtiyacıdır." dedi.

Bu arada, Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.

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