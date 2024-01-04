Taksi ücretlerine zam yolda! İndi-bindi ne kadar olacak?

Eyüp Aksu taksicilerin zam talebi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, talep edilen zam miktarını açıklarken indi bindi ücretiyle ilgili de rakam verdi. İşte detaylar...

Abone ol

Eyüp Aksu, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65'lik zam talebi iletildiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmak için en az yüzde 65 oranında bir zam talep ettik."

Vatandaşları da düşündüklerini dile getirerek, kaliteyi artırmak için yapılması gereken zam oranının en az 65 olması gerektiğini belirtti.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Taksi zam toplantısının 8 ocak tarihinde yapılması bekleniyor. Yapılacak olan toplantıda indi bindi ücretinin en az 120 TL olması teklif edilecek.

‘’İlk olarak yıllık enflasyon yüzde 65 civarında seyrediyor. Bu doğrultuda yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı.

En başta araçlarımızın demirbaş giderleri olan, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı.

Taksicilik mesleğini sürdürebilmek için İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir talep ettik.

Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım" dedi.

Taksiciler ne düşünüyor?

Taksiciler zam talep ettiklerini söylediler fakat bu oranı fazla buldular.

Şu sıralar zaten işlerin kötü olduğunu söyleyen taksiciler indi- bindi ücretlerinin 100 TL olması gerektiğini ifade ettiler.

Başka bir taksi şoförü ise zam taleplerinin olmadığını, artık zamlara dur denmesi gerektiğini söyledi.