BIST 7.505
DOLAR 29,77
EURO 32,69
ALTIN 1.953,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Barajlarda son durum nasıl? İSKİ tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barajlarda son durum nasıl? İSKİ tek tek açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü.İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 996 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,37 seviyesine yükseldi.

Su miktarı, Alibey'de yüzde 61,50, Büyükçekmece'de 43,97, Darlık'ta 63,73, Elmalı'da 84,71, Istrancalar'da 44,84, Kazandere'de 41,77, Pabuçdere'de 25,1, Sazlıdere'de 35,57, Terkos'ta 43,82 ve Ömerli'de 69,82 seviyelerinde ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 996 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 4 Ocak tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 35,81, 2015'te yüzde 70,52, 2016'da yüzde 58,32, 2017'de yüzde 53,5, 2018'de yüzde 64,95, 2019'da yüzde 83,17, 2020'de yüzde 39,02, 2021'de yüzde 19,53, 2022'de yüzde 48,5 ve 2023 yılında ise yüzde 32,42 şeklinde ölçülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçil Erzan’ın eski sevgilisi: ‘’Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?’’
Seçil Erzan’ın eski sevgilisi: ‘’Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?’’
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sırbistan, askerliği zorunlu hale getirmeye çalışıyor!
Sırbistan, askerliği zorunlu hale getirmeye çalışıyor!
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Terme Karadeniz'in gözdesi olacak
Terme Karadeniz'in gözdesi olacak
Küresel savunma ve havacılık şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi
Küresel savunma ve havacılık şirketleri geçen yıl yatırımcısını sevindirdi
İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor! İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail-Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor! İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
Kurallara uymayan sürücüler dron ile tespit edildi
Kurallara uymayan sürücüler dron ile tespit edildi
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Fenerbahçe'den Abdulkadir Selvi'ye zehir zemberek cevap! Karşılıklı FETÖ suçlamaları...
Fenerbahçe'den Abdulkadir Selvi'ye zehir zemberek cevap! Karşılıklı FETÖ suçlamaları...
Şanlıurfa'da sis ve yağış etkili oluyor
Şanlıurfa'da sis ve yağış etkili oluyor