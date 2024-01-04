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Dev derbiye ilişkin bomba iddia! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak?

Dev derbiye ilişkin bomba iddia! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

TFF düğmeye bastı

Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın Ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı.

Siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin sürüncemede kalıp daha fazla malzeme yapılmasını istemeyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.

Lig bir hafta kaydırılacak

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.

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