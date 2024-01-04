Yurt odasında görülmemiş işkence! Kemerle dövüldü, yüzüne ütü tutuldu, vücudunu kestiler!

TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B., 2 öğrenci ile kaldığı özel üniversite yurdunda dehşeti yaşadı. F. B.’nin, kendileri ile kaldığı odadan ayrılmasını isteyen Hasan Ege K., bu kişiyi önce kemerle dövdü. Kızgın ütüyü F. B.’nin yüzüne yapıştırmaya çalışan Hasan Ege K.’nin yönlendirmesi ile Arda D. de oda arkadaşlarının yüzünü ve karnını kesici aletle kesti. Soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre dikkat çeken olay geçen 15 Kasım gecesi yaşandı. Stanford Üniversitesi dahil; yurtiçi ve yurtdışındaki bir çok üniversiteden kabul alan F. B., özel bir üniversiteyi tam burslu kazandı. 21 yaşındaki F. B. geçen 19 Ekim günü, 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti.

Odadan ayrılması için baskı kurdular

Anılan odada F. B.’nin yanı sıra hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. (21) ile arkadaşı Arda D. (22) de kalıyordu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, kısa süre sonra yurt odasında gerilim yaşanmaya başladı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre, Hasan Ege K. ve Arda D., F. B.’den odayı terk etmesi için baskı kurmaya başladı.

Kemerle vurdu, yüzüne sıcak ütü tuttu

İkili bir süre sonra, F. B.’ye şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü baskı nedeni ile geçen 13-14 Kasım’da okulun laboratuvarında yatan F. B., 15 Kasım gecesi banyo yapmak için odasına gittiğinde ise dehşeti yaşadı. Daha önce Hasan Ege K.’nin kemerle vurduğu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştığı F. B., banyodan çıktığı esnada Arda D.’nin saldırısına uğradı.

Yüzünde de kesik oluşan F. B., olaydan sonra başka bir odaya alındı.

Yüzünden ve karnından yaralandı

Arda D., derslerde kullandığı ve başında kesici cisim bulunan kretuar ile F. B.’ye yöneldi. Üzerinde bornoz bulunan F. B.’yi boğazından yaralamaya çalışan Arda D., bu kişinin kendisini korumaya çalışması ile yüzünü ve karnını kesti. F. B. yüzünden aldığı yara sonrası çığlık attı. Bu esnada, yan odalarda kalan öğrenciler kapıya geldi.

Yüzü ve karnı kanayan F. B., yurt binasının yangın alarmına basarak güvenliği çağırdı. Bir süre özel güvenliğin gelmesini bekleyen F. B., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Sarkıntılık yaptı" iddiası

Yurt odasında yaşanan dehşete ilişkin yapılan suç duyurusu sonrası soruşturma başlatıldı. Arda D., savcılık ifadesinde F. B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” dedi.

Şüphelilerden Hasan Ege K. ise, Halktv.com.tr muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

"Belinden kan aktığını gördüm"

Soruşturma dosyasına göre F. B.’ye yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı anlaşılan Hasan Ege K. ise ifadesinde olayın kendisi dışında yaşandığını öne sürdü. Hasan Ege K. ifadesinde “Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm” diye konuştu.

Arda D., elindeki kesici cisimle F. B.'nin yüzünü ve karnını kesti.

Odadan atmak istedi

Yüzünden ve belinden yaralanan F. B. ise ifadesinde “Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” dedi.

Bu kişinin yüzüne ütüyü yapıştırmaya çalıştığını anlatan F. B., Arda D.’nin, yüzünü kesmesinden sonra da kendisini yumruklamaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt odasında şiddete maruz kalan F. B., TÜBİTAK birincisi olmuştu.

5 ayrı ses kaydı dosyaya girdi: Bu odadan gitmezsen seni öldürürüz

Öte yandan savcılık soruşturma dosyasına, 5 ayrı ses kaydının çözümü girdi. Kendisini odadan atmaya çalışan Hasan Ege K.’nin, F. B.’ye yönelik “Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…” diyor. K., F. B.’nin etnik kimliği için “Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odada istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz ” ifadelerini kullanıyor.

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Hasan Ege K., söz konusu kayıtların ‘montaj’ olduğunu öne sürdü.

"Olayları organize edene dokunulmadı"

Soruşturmaya ilişkin görüşüne başvurduğumuz F. B.’nin avukatı Alper Sarıca, yaşanan olaylar nedeni ile okul idaresinin de ciddi ihmali olduğunu savunarak, TÜBİTAK birincisi bir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmasının vahim nitelikte olduğuna işaret etti. Av. Sarıca, “Müvekkilin, kendisine bu saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırılması, savcılıkça da hakkında adli kontrol istenerek mağduriyetinin iyice artırılması, bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına ise bugüne dek hiçbir yaptırım uygulanmaması oldukça dikkat çekici. Müvekkil açısından hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Yayınevi sözleşmesini feshetti

Öte yandan İthaki Yayınları da, Halktv.com.'tr'nin haberi sonrası Hasan Ege Karanfil'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV