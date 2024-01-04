Ankara'da korkunç kaza! Arkadan çarptı, sürüklendi...

Ankara'da seyir halindeki tıra arkadan çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Abone ol
Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde seyreden K.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı.
Tırın dorsesine takılı kalarak yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi ile K.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza sonrası polis ekipleri, Gölbaşı istikametini bir süre trafiğe kapattı.