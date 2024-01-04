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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şahıs yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan ve astsubayken ihraç edilen şahıs Afyonkarahisar’da polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasında yönelik yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İncelemede ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme’ suçundan 2016 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan ve örgüt içerisinde sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan M.K., Afyonkarahisar’da yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şahsın astsubayken ordudan ihraç edildiği belirtildi.

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