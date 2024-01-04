Ankara bu iddiayla çalkalanıyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye randevu şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiği, Erdoğan'ın bu randevuyu karşılıksız bıraktığı iddia edildi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ertelenen Süper Kupa finali maçıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Skandalın ardından kulüp başkanlarının yanı sıra eleştirilen bir isim de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Süreci yönetemediği için tepki gösterilen Büyükekşi, beceriksizlikle suçlanıyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından istifa etmeyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir görüşme gerçekleştirdi. Osman Aşkın Bak, görüşme esnasında Mehmet Büyükekşi'ye istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Odatv'nin haberine göre bu görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan görüşmek için randevu talep etti.

Erdoğan randevu talep etmedi

İddiaya göre Erdoğan, aynı tutumunu sergileyerek Mehmet Büyükekşi'nin görüşme talebini reddetti ve randevu vermedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinde AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a da randevu vermemişti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bir süre sonra istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi istifasını istediği kişilere randevu vermiyor.