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Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!

Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!

Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen elma suyunun belirlenen seviyenin üzerinde mikotoksin içerdiği tespit edildi. Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi ürünlerin ülkeye girişini engelledi.

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Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen elma suyunda belirlenen limitin üstünde mikotoksin çeşitlerinden patulin bulunduğunu tespit etti. Yapılan açıklamada, 30 Kasım'da gerçekleştirilen numune testinde elma sularında kilogram başına 62 mikrogram patulin tespit edildiği belirtildi. Tayvan gıda kanunlarına göre kabul edilen miktarın 50 mikrogram olduğu ifade edildi.

Aşırı olgunlaşan elmalarda bulunuyor

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi Direktör Yardımcısı Lin Chin-fu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, patulinin aşırı olgunlaşmış elmalarda bulunabileceğini, bu maddenin insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, kansere yol açabildiğini ifade etti.

Uzman doktor Yen Tzung-hai ise yaptığı açıklamada, kısa sürede aşırı miktarda patulin tüketiminin bulantı ve kusmaya neden olacağını söyledi. Yen, renginde değişiklik olması, kötü kokması, son kullanma tarihinin geçmesi veya ambalajının hasar görmesi gibi durumlarda insanları elma suyunu içmemeleri konusunda uyardı.

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