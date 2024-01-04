Otobüste kavga ettikleri genci takip edip bıçakladılar!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 kişi otobüste kavga ettikleri genci araçtan indikten sonra takip ederek bıçakladı. Ağır yaralı genç yoğun bakıma alınırken kaçan 4 şüpheli yakalandı.

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Olay, dün akşam saatlerinden Körfez ilçesi Yukarı Hereke mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye otobüsünde bulunan 20 yaşındaki yolcu Caner K. ile ismi öğrenilemeyen 4 yolcu arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Caner K. otobüsten indi.

Caner K.'yi takip ederek bıçaklayan 4 saldırgan olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Caner K.'yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Caner K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan ve durumu ciddi olan Caner K. yoğun bakıma alındı.

Jandarma ekipleri olaya karışan ve kaçan 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk etti.