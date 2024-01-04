Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken (ev-konut) kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı. Evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Aksi durumda ise 33 bin liranın üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre; evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin liranın üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

Uzmanlara göre, kira gelirlerinin beyanında, kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri hasılattan indirilebilir. Bu giderlerin kiralayan tarafından karşılanması durumunda, kiraya veren bunları gider olarak dikkate alamaz.

Beyanname vermeye gerek yok

Buna göre, konut olarak kiraya verilen gayrimenkul(ler)den 2022 yılında 9 bin 500 liradan daha az kira alındıysa beyanname vermeye gerek yok. Yıllık kira, bu tutarı aşıyorsa aşan kısmın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

Yeni kanunla beraber, artık kira sözleşmeleri zorunlu olarak e-Devlet sisteminden yapılacak. Bu kapsamda, kiracı ile ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesinin bir nüshası, 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek. Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca oluşturulan bir sistem. Sisteme kaydı yapılan kira sözleşmeleri vergi dairesine bildirilmiş sayılacak.