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Altının kilogram fiyatı yükseldi! 4 Ocak 2024 ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı yükseldi! 4 Ocak 2024 ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 53 bin lira, en yüksek 2 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 lira oldu. 

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 569 bin 606,66 lira, işlem miktarı ise 2.015,87 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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