BIST 7.505
DOLAR 29,77
EURO 32,68
ALTIN 1.955,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı!

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı!

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde düzensiz göçmen hareketliliğinin önceki yıla kıyasla 2023 yılında yüzde 95 azaldığını söyledi.

Abone ol

Sezer, valilikte düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçün engellenmesine yönelik 4 aydır yoğun bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Sınır devriye yollarında iyileştirme, kolluk kuvvetlerine personel takviyesi, 50 noktada kontrol alanları oluşturulması, havadan denetimlerin artırılması ve yoğun mücadele sonucu düzensiz göçle mücadelede önemli bir yol kat edildiğini ifade eden Sezer, "Havadan, karadan 24 saat esaslı denetimlerle Edirne'de göç olaylarında 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 95 azalma söz konusu, arkadaşlarımız çok büyük mücadele veriyor." dedi.

Geçen yıl düzensiz göçle mücadele kapsamında 484 aracın, Meriç Nehri'nde de 100 botun ele geçirildiğini ifade eden Sezer, söz konusu yıl içinde 663 insan kaçakçısının da yakalandığına işaret etti.

Sezer, geçen yıl kentteki narkotik, organize suçlar ve asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için "sis ve pus" uyarısı!
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için "sis ve pus" uyarısı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı
Engelli voleybol takımına büyük destek
Engelli voleybol takımına büyük destek
Sokak hayvanları Darıca'da güvenli barınağa kavuştu
Sokak hayvanları Darıca'da güvenli barınağa kavuştu
Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!
Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!
Otobüste kavga ettikleri genci takip edip bıçakladılar!
Otobüste kavga ettikleri genci takip edip bıçakladılar!