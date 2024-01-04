Taşerona kadro şartları ve tarihleri merak ediliyor. Torba yasa çalışmaları, taşeron işçiye kadro konusu sebebiyle de sık sık gündeme gelirken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Son olarak; Eski Bakan Bilgin de konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki; Taşerona kadro çıktı mı, şartları neler? 90 bin Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum.

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90 bin taşeron işçinin gündeminde yer alan taşerona kadro konusu hakkında araştırmalar sürüyor. Yeni yılın ilk haftası itibarıyla gözler gelecek yeni açıklamalara çevrilirken “Taşerona kadro çıktı mı, şartları neler? 90 bin Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?” sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.

İkinci görüşmeler ise başladı. Son olarak TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

TBMM’de kabul edilen maddeler ise şu şekilde;

Teklifle, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Denizcilik ile ilgili cezalar arttırılacak. Sosyal içerik üreticileri, metin, görüntü, ses, video gelirleri gelir vergisinden müstesna olacak. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak.