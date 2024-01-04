BIST 7.505
DOLAR 29,77
EURO 32,68
ALTIN 1.955,29
HABER /  DÜNYA

Almanya'da yıllık enflasyon Aralıkta yükseldi!

Almanya'da yıllık enflasyon Aralıkta yükseldi!

Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkileri ile yüzde 3,7'ye yükseldi.

Abone ol

Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2023'te baz etkisi ile yüzde 3,7 oldu

- Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkileri ile yüzde 3,7'ye yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Kasım 2023'te yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,7 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda 5 ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE de 2023 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi.

Destatis, Aralık 2023'te Alman enflasyonundaki artışta, Aralık 2022'de federal hükümet tarafından vatandaşların doğal gaz ve diğer ısıtma faturalarının ödenmesinin baz etkisi olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizinde, Alman devleti milyarlarca avroluk yardımla şirketleri ve tüketicileri enerji faturalarında rahatlatmaya çalışmıştı.

Destatis açıklamasında, "Federal hükümetin bu ödemesi, Aralık 2022'de enflasyon üzerinde azaltıcı bir etki olurken, Aralık 2023'te artırıcı bir etkisi görüldü." denildi.

Geçen yıl kasımda düşen enerji fiyatları enflasyon oranını yüzde 3,2 ile Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyesine çekmişti.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2023'te bir yıl öncesine göre yüzde 4,5, enerji ürünleri de yüzde 4,1 artış gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da geçen yıl aralıkta yüzde 3,5 oldu.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mart ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki umutlarını da azalttı.

2023'te ortalama enflasyon oranı yüzde 5,9

Destatis, 2023'te enflasyonun ortalama yüzde 5,9 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon 7,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2021'de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı yükseldi! 4 Ocak 2024 ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı yükseldi! 4 Ocak 2024 ne kadar oldu?
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
ABD'de bir ilk! İşsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
ABD'de bir ilk! İşsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı!
Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı!
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için "sis ve pus" uyarısı!
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için "sis ve pus" uyarısı!
Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı