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Yarın sona erecekti! AK Parti'den flaş karar, süre uzatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yarın sona erecekti! AK Parti'den flaş karar, süre uzatıldı

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

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AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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