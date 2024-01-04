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Eski hakem Ahmet Çakar ifade verdi!

Eski hakem Ahmet Çakar ifade verdi!

Eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa gelerek ifade verdi.

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İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakar, "Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu" dedi.

Eski hakem ve sunucu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin şikayeti üzerine hakkında "hakaret" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

"Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim"

Savcılığa ifade veren Çakar’ın ifadesinde, "Eğer bir federasyon, vasıfları MHK'ya uygun olmayan şahısları MHK'ya getiriyorsa bunun adı onları sekreterya gibi kullanmaktır. Elime bir CD geçtiği doğrudur. Bu CD'deki konuşmalar Türk futbolunun kulvarını ve namusunu değiştirecek niteliktedir. Muhtemelen bu konuşma illegal kaydedilmiştir. Kim kaydetmiştir bilmiyorum. Başta Büyükekşi olmak üzere kimseyi itham etmedim. Türkçemizde bir laf vardır, ‘yarası olan gocunur' diye. Burada da kimseyi kastetmedim. Hakkımda takipsizlik karar verilmesini talep ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu"

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakar, "Savcılara, hakimlere güvenin. Türk yargısına güveniyorum. Şikayet edildik, ifademizi verdik ve çıktık hepsi bu. Saygılar, sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.

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