Kullanımı yasak ağ ile avcılık yapan şahsa para cezası

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kullanılması yasak olan misina ağ ile balık avlayan şahsa para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ile Birecik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak balık avcılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Fırat Nehri üzerinde yapılan çalışmada S.K. isimli şahsın kırsal Çiçekalan Mahallesi yakınlarında kullanımı yasak olan misina ağ ile balık avladığı belirlendi. Toplam 3 parçadan oluşan 600 metre ağa el koyan ekipler, S.K. isimli şahsa 5 bin 628 Türk lirası idari para cezası uyguladı.