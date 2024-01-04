Yargıtay Başsavcısı: Hamile kadını öldürmenin cezası idam olmalı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, hamile kadını öldürmeye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının caydırıcı olmadığını kaydederek, "Hapis yerine, idam olmalı" dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin; HDP'nin kapatma davası, Can Atalay dosyası ve kadın cinayetlerine verilen cezalara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

CNN Türk'ten Paşa Alyurt'un sorularını yanıtlayan Şahin, HDP'yi kapatma davasıyla ilgili, "2 yıldan fazla süre geçti. Davalı parti kendisi kapatmış gibi, faaliyeti yok. DEM Parti adını aldı. Beklemekteyiz, duruşma tarihini AYM belirler" dedi.

Can Atalay kararıyla da ilgili konuşan Şahin, "Dosya 3 ceza karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahin, gündemde yer alan başıboş sokak hayvanları konusu hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar sokakta gezmemeli, barınakta olmalı. Sokakta gezmemesi gerekir. Zamanla sokakta saldırgan oluyor. Bir insana saldırıyor, kontrolden çıkma ihtimali her zaman var. Ya sahipli ya barınakta olmalı. Son düzenleme yapıldı. Küpelenip sokağa bırakma, bu yanlış. Ya barınakta ya sahipli olmalı."

"HAMİLE KADINI KATLEDENE İDAM CEZASI OLMALI"

Kadın cinayetlerine verilen cezalar hakkında da soruları yanıtlayan Şahin, şunları söyledi:

"Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor. İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor."