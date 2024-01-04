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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davası açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davası açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias oteline ilişkin davada hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

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"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk sarsıntıda saniyeler içinde enkaza dönüşen Adıyaman’daki İsias Otel’e ilişkin dava sürüyor.

Ailelerin hikayeleri duygulandırdı

İkinci gününde ölenlerin yakınlarının ve yaralı tanıkların dinlendiği İsias Otel duruşmasında, KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin ailelerin anlattığı hikayeler yürekleri dağladı.

Önceki gün sanıkları dinleyen, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bu gün ise ölenlerin yakınlarını dinledi. Sabah saat 09.00’da başlayan duruşmaya saat 15.00’da bir saat ara verildi. Duruşma boyunca ölenlerin yakınları tarafından anlatılan yaşam hikayeleri salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Otel sahibi ve sorumluların en ağır cezayı almasını istediler

Gözyaşlarının sel olduğu duruşma salonunun dışında fenalaşanlar için sağlık ekipleri hazır bekletildi. Salonda söz alan müştekiler, otel sahibi başta olmak üzere teknik sorumluları suçlayarak, en ağır cezayı almasını istediler.

Cevdet Yılmaz: "Davanın takipçisiyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"İsias oteline ilişkin dava başladı. Yargıya güveniyoruz, yargımız titizlikle ele alacaktır. Biz de hukuki süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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