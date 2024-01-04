Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında yaşama veda etti..

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Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'dan acı haber geldi. Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Algan, kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Usta oyuncu Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizilerde de yer almıştı.

Ayla Algan kimdir

29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayla Algan'ın babası Vedat Kasman, annesinin adı modacı Nevzat Kasman'dır. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı.

Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.

Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir. 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı diziler ve filmler

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber (Kısa Film) - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964