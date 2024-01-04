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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

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İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarına ilk günden bu yana destek veren ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'e destek veren protestocuların hedefi oldu.

Makam aracına kırmızı boya döktüler

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

Evinin önüne de kırmızı boya döktüler

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.

Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

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