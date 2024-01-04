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Blinken'ın Türkiye ziyareti öncesi ABD'den kritik açıklama!

Blinken'ın Türkiye ziyareti öncesi ABD'den kritik açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Blinken, Türk mevkidaşıyla İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini konuşacak" ifadeleri kullanıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken'ın Türkiye'ye ziyareti yarın gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Blinken, Türk mevkidaşıyla İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini konuşacak" ifadeleri kullanıldı.

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