Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak Alper Gezeravcı'nın tarihe geçmesine sadece günler kaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gezeravcı'nın Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01:11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini duyurdu.

Kacır, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

13 farklı deney yapacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek Alper Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay kapsamında Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Ax-3 uçuşu

Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3), dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor.

Ax-3 mürettebatı ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalya'dan Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak, görev tamamlandığında okyanusa düşecek.