Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için 'hatıra pulu' tasarlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 'hatıra pulu' tasarlandığını duyurdu.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alarmınızı kurmayı unutmayınız. Fırlatma: 17 Ocak 2024 17.11 (Florida), 18 Ocak 2024 01.11 (Türkiye), Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlenme: 19 Ocak 2024 05.15 (Florida), 19 Ocak 2024 13.15 (Türkiye). Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından 'hatıra pulu' tasarlandı. Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" dedi.