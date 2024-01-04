Kocaeli'de boşandığı eşinin kurşun yağdırdığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'de boşandığı eşine kurşun yağdıran şahıs kayıplara karıştı. Boynuna aldığı 3 kurşunla yaşamını yitiren kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.Abone ol
Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerinde adres bu sefer Kocaeli oldu.
Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde Ş.A., kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi.
O sırada işten gelen Tülay D., Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.
İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüşürken Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti.
Hayatını kaybetti
Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti.
Kadın kanlar içinde yere yığılırken Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Defalarca tehdit almış
Tülay D.'nin eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi.
Ayrıca Tülay D.'nin Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.