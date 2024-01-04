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Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: 'Kazandırsa ben kazanırdım..'

Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: 'Kazandırsa ben kazanırdım..'

Kumar borcuyla sık sık gündem olan şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı programda yaşadığı süreci anlatarak izleyicilere, "35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır" şeklinde tavsiyede bulundu.

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Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunları ve borçlarıyla gündeme geliyor.

Geniş bir hayran kitlesi olan 53 yaşındaki Ortaç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Paylaştığı fotoğraflar, yaptığı canlı yayınlar ise hayranlarını üzüyor.

Programa konuk oldu

Yaşadığı zorlu günleri sık sık kazancını değerlendirememesine bağlayan Ortaç, kumarın hayatını mahvettiğini açıklamıştı.

Ortaç, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayat Gülümse' programının konuğu oldu.

Burada da kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ortaç için 10 soru hazırlandı.

"Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum"

Bunlardan biri de, "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusu oldu.

Ortaç, soruya şöyle yanıt verdi:

Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 0 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.

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