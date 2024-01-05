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Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!

Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kuyumcu kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyuldu.

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Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bir sitenin altında bulunan kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve kapı camlarını levye ve demir makası ile kıran hırsızlar, vitrinde bulunan altın ziynet eşyalarını çaldı.

Alarm ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobille caddeye gelen 4 kişiden 3'ünün dükkana girdiğini, bir kişinin ise araçta gözcülük yaptığını, 3 dakika içinde şüphelilerin vitrindeki altınları alarak olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

Yaklaşık 500 bin liralık altın çaldıkları belirlenen hırsızların iş yerindeki kasayı da zorladıkları ancak alarmın çalması üzerine telaşa kapılarak levye ve demir kesme makasını da bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olaydan yaklaşık 1 saat önce başka bir mahalledeki kuyumcunun kapılarını levyeyle açmaya çalışan kişilerin de aynı şüpheliler olduğu değerlendiriliyor.

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