Sapığa bak sen! Sokağa çıktı çocuklar dahil 14 kişi elle taciz etti!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde caddeye çıkan sapık, aralarında çocukların da olduğu 14 kişiyi taciz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 32 yaşındaki kişi tutuklandı.

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Manisa'da sapık alarmı yaşandı. Sokakta gezen bir şahıs aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi elle taciz etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

Evinde gözaltına alındı

Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.