Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...

AK Parti'nin İstanbul adayı pazar günü belli oluyor. Adayın kim olacağıyla ilgili kulislerde isim toto oynananların sayısı azaldı. Hürriyet Yayın önetmeni Ahmet Hakan da "Bu işlerden iyi çakanları yokladım" diyerek AK Parti'nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri yazdı. Hakan'a göre AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum...

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı için tahminlerini yazdı. "Kulislere daldım çıktım. Sağı solu yokladım. Kulağı deliklerle görüştüm. Ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çakanları yokladım. Elde ettiğim sonucu açıklıyorum" diyen Ahmet Hakan şunları yazdı:

- AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum.

- AK Parti Ankara adayı: Turgut Altınok. Kesin mi? Tabii ki değil. Son ana kadar kesin değil.

Ama ihtimalleri yüzde olarak şöyle yazabilirim;

Murat Kurum’un aday olma ihtimali yüzde 75.

Turgut Altınok’un aday olma ihtimali yüzde 75.

Eksi yüzde 25’i ihtiyat payı olarak görün lütfen.

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