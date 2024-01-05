Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün çok dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. Dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova, yakalandı.

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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat timleri, dünyanın birçok ülkesindeki genelevlere seks işçisi temin ettiği gerekçesiyle uzun süredir Interpol tarafından "Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak" suçundan kırmızı bülten aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'yı enseledi.

Madame Claude ihbarla takibe alındı

"Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşadığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takibe aldı.

Genelevlere kadın pazarlıyordu

Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova,'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

15 gün önce bir Türk'le evlenmiş

Polis ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'yı önceki gün evinde gözaltına aldı. Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı.

'İfadeye gitmediğim için aranıyorum'

Sabah'a konuşan M.Ş., hâlâ yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.