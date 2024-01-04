Fatih Portakal canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin İstanbul adayı pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan bugün, Ankara adayını da 15 Ocak günü açıklayacağını duyurmuştu. Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına girerken "İstanbul adayımızı pazar günü, Ankara adayımızı da 15 Ocak'ta açıklayacağız" demişti. MYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İstanbul adayımız belli, Cumhurbaşkanımız pazar günü açıklayacak" dedi. AK Parti'nin adayının kim olduğuyla ilgili isim toto oynanırken, Fatih Portakal'dan canlı yayında önemli iddialar geldi.

İstanbul adayı yüzde 90 Ali Yerlikaya!

Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haber'de "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimleri aday göstereceğini tek tek açıkladı. Portakal şu ifadeleri kullandı:

- "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90... Ali Bey istemiyor ama gönülsüz. Ancak emir demiri keser..."



- Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi...

- Eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den aday gösterilecek. Kendisi bir önceki dönemde İzmir'den milletvekiliydi. Ancak CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa başka bir aday çıkartacaklar.