Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli!

Bitlis ve Van'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde hava koşulları nedeniyle taşımalı 1 gün ara verildi

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizde özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki egitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Çatak-Görentaş bölgesinde eğitime 1 gün ara

Van’ın Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi bölgesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.