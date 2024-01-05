BIST 7.570
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli!

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli!

Bitlis ve Van'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Abone ol

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde hava koşulları nedeniyle taşımalı 1 gün ara verildi

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizde özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki egitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Çatak-Görentaş bölgesinde eğitime 1 gün ara

Van’ın Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi bölgesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...
Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü!
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu
Fatih Portakal canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları
Fatih Portakal canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları
Sapığa bak sen! Sokağa çıktı çocuklar dahil 14 kişi elle taciz etti!
Sapığa bak sen! Sokağa çıktı çocuklar dahil 14 kişi elle taciz etti!
Van'ın iki ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Van'ın iki ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi