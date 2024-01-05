BIST 7.570
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,11
HABER /  SPOR

Kenan Yıldız Juventus formasıyla gollerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kenan Yıldız Juventus formasıyla gollerine devam ediyor

İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 6-1 biten müsabakada takımı adına bir gol kaydetti.

Abone ol

Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti.

Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de terör operasyonları: 4 şüpheli gözaltına alındı!
İzmir'de terör operasyonları: 4 şüpheli gözaltına alındı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 şüpheli tutuklandı!
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 şüpheli tutuklandı!
Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli!
Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli!
Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...
Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü!
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu