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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı-

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı-

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

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Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının sürdüğü Erzincan’da yüksek kesimlerde kar, tipi ve sisli hava etkisini artırdı. Tipi ve sis nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı.

Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle geçit noktaları kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzincan ve çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, diğer yerler kar yağışlı olarak geçecek.

Meteorolojiden yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski uyarısında bulunularak yağışlarının zaman zaman kuvvetli rüzgarla birlikte özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüleceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği kaydedildi.

Doğu kesimlerde beklenen kuvvetli kar yağışlarına dikkat!
Öte yandan Meteorolojiden Doğu Anadolu’nun geneli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunularak, “05.01.2024 Cuma gece saatlerine kadar Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

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