Kütahya'da kadınlar telkari sanatı öğreniyor

Kütahya'da belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta kadınlara telkari gümüş işlemeciliği öğretiliyor.

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UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi UNESCO Konağında Geleneksel Sanatlar Genç Kuluçka Merkezi projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi ve Kütahya Belediyesi iş birliği ile açılan kursa 20 kursiyer katılıyor.



Kütahya Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici Ümmühan Oruç, projenin amacının, kadınları telkari sanatı konusunda meslek sahibi yapmak olduğunu ifade etti.



Oruç, "Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü kapsamında Halk Eğitim ile ortaklaşa yapılan takı tasarım kursumuz var. Genç Kulaçka Merkezi Projesi kapsamında yapılıyor bu kurs. Telkari kursu olarak açtık, ama bakır örme, bronz gibi takılarda yapıyoruz. Ağırlıklı olarak telkari çalışıyoruz. Geçmişten günümüze telkari sanatını yaşatmaya çalışıyoruz burada da. Geleneksel, eskiden kalma, Osmanlı'dan kalma bir sanatımızdır. Malzemelerini burada kendimiz yapıyoruz, çekiyoruz çok ince tellerle yapılan zarif bir sanat. 5 aylık bir kursumuz var, kursumuzun sonunda sertifikaları veriliyor Halk Eğitim tarafından. Öğrencilerimiz memnun severek yapıyorlar. Telkari eski Osmanlı zamanından beri yapılan bir sanat normalde, günümüze kadar gelmiş ama döküm yapılarak da yapılabiliyor. Biz tamamen el işçiliğiyle bunu yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Sevinç Çalı, Hikmet Aşır ve Gülsüm Ceylan, telkari kursuna severek katıldıklarını ifade ettiler.