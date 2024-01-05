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Ankara'da 15 yaşındaki çocuk silahla vuruldu!

Ankara'da 15 yaşındaki çocuk silahla vuruldu!

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, silahla vuruldu. Çocuğun intihar ettiği düşünülüyor.

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Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu intihar ettiği düşünülen çocuğun bir not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notun içeriği öğrenilemezken kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.

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