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Kütahya’da bekçiler 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da bekçiler 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 2 şahsın üzerinde 12.90 gram bonzai ele geçirildi.

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Merkez Paşam Sultan Mahallesi üzerinde madde bağımlısı şahısların olduğu yolundaki ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı Mahalle Bekçilerinin belirtilen adreste yaptığı kontrollerde M.K. (36) ve F.K. (37) isimli şahıslardan toplam 12.90 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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