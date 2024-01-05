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Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu kulisi: Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı

Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu kulisi: Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı

tv100'ün programı Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta tv100.com yazarı Barış Yarkadaş verdiği kulis bilgisinde "Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara’ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

Dün gece Ankara’ya bir liste yolladı

Yarkadaş "İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 300 bine yakın üyesi var. Türkiye genelinde de 1 milyon 480 bin üyesi var. Benim oturduğum Kadıköy’de 20 bin CHP üyesi var. Bu 20 bin CHP üyesi mi Kadıköy’ü kimin yöneteceğine karar verecek, CHP içindeki 20 kişi mi? Yani diyorlar ki 20 bin kişi doğru kararı veremez ama 20 kişi verir. Ekrem Bey niye ön seçim istemedi? Çünkü ön seçim olsaydı Türkiye’nin değişik yerlerinde İzmir’de, Ankara’da, Mersin’de, Antalya’da istemedikleri kişiler Belediye Başkanı olacaktı. Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara’ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor" ifadelerine yer verdi. 

"İzmir’de Antalya’da Adana’da aday belirlemeye çalışıyor."

Yarkadaş, İmamoğlu’nun İstanbul’da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle ‘yetinemediğini' söyleyip, "İzmir’de Antalya’da Adana’da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz’e zaten kimse giremiyor, ben itiraz ediyorum ve reddediyorum." diye konuştu.

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