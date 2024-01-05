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Hatay'daki araç mezarlığında gözle görülür azalma

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'daki araç mezarlığında gözle görülür azalma

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılan araçlardan 18 bin 931’i hak sahiplerine teslim edildi. Hurdaya dönen araçların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte araç mezarlığında gözle görülür azalma oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’ı yerle bir etmiş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı.

Muhafaza altına alınan taşıtlardan şase numaraları tespit edilen 18 bin 931 araç hak sahipleri tarafından teslim alındı. Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma oldu.

“Çok zor, gördükçe üzülüyoruz”

Araçların bulunduğu otoparkın yanı başında yaşayan Tülin Can, araçları her gördüğünde yeniden üzüldüğünü belirterek, “Burada çok hurda araç vardı. Çok kötü durumdaydı araçlar. Gördükçe çok üzülüyorduk, bizim evimizin yanı başında. Rabbim tekrar yaşatmasın. Çok zor, gördükçe üzülüyoruz. En başa göre sayıları çok azaldı” dedi.

Depremin ilk aylarına oranla araç sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hüseyin Can, “Depremde enkazdan çıkan araçlar bizim mahallemize getirildi. Çoktu araçlar, çoğu gitti azı kaldı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Gördükçe üzülüyoruz. Rabbim o günü kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

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