Seyyanen zamla birlikte net maaş ne kadar olacak? Uzmanı hesapladı duyurdu
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Açıklanan enflasyon verilerini göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,56 zam aldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun seyyanen zam alınması durumunda emekli maaşlarının ne kadar zamlanacağı hesapladı.
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. SGK uzmanı Özgür Erdursun seyyanen zam olması durumunda emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.
Erdursun Youtube kanalında yaptığı yayında, "Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak.
Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselinde en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor.
Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım." dedi. İşte Erdursun'un tablosu:
İşte seyyanen zam + enflasyon farkı maaşlar
4.500 lira alan 14 bin 268 TL
5000 lira alan 14 bin 952 TL
5500 lira alan 15 bin 643 TL
6000 lira alan 16 bin 327 TL
6500 lira alan 17 bin 19 TL
7000 lira alan 17 bin 702 TL
7500 lira alan 18 bin 394 TL
8000 lira alan 19 bin 83 lira
10.000 lira alan 21 bin 713 lira