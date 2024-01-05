Seyyanen zamla birlikte net maaş ne kadar olacak? Uzmanı hesapladı duyurdu

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı. SGK uzmanı Özgür Erdursun seyyanen zam olması durumunda emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.