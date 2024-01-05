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Sivas'ta yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 yaralı

Sivas'ta yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde gerçekleşti. Malatya istikametine gitmekte olan H.K sevk ve idaresindeki 34 EJM 327 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Kazada sürücü, araçta bulunan H.K ve H.Y yaralandı. Yararılar Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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