Sahte tezlere yeni yıl zammı

Sahte tez yazan şirketler 5 bin TL’ye yılbaşından sonra yüksek lisans tez ücretini 35 bin TL’ye kadar çıkardı. İngilizce doktora tezi için 75 bin ile 150 bin lira istiyorlar.

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Yeni yılda iğneden ipliğe her şeye zam gelmesini, parayla tez yazan sahtekarlar da fırsata çevirdi. Yüksek lisans tezini 5 bin TL ile 10 bin TL’ye yazarken, ücreti 15-35 bin TL’ye çıkardılar. “Doktora, doçentlik tezleri 200-300 sayfa. Yazması çok zor” diyen bazı sahtekarlar, Türkçe doktora tezi için 35 bin TL ile 100 bin TL, İngilizce doktora tezi yazmak için 100 bin TL ile 150 bin TL arası ücret istiyor. “Kampanya yaptık” diyen bazı siteler, yüksek lisans tezini 15 bin TL, doktora tezini 35 bin TL’ye yazıyor. “Müşteri Memnuniyeti” başlığı altında, 10 binlerce tez yazdıkları, jüriden geçtiği referansı da veriyorlar. Öğretmenlere, “Sizin için makale yazıp, uluslararası dergilerde yayınlayalım. Maaşınız artsın” çağrısı yapan da var.

Türkiye’de son 10 yılda YÖK’ün onayladığı 326 bin 653 yüksek lisans ve 78 bin 41 doktora tezi tek tek kontrol edilirse gerçek ve sahte tezlerin ortaya ayırt edilebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Sözcü