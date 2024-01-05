Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedaviye alındı

Tunceli’de, soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. Köye giden ekipler, akbabayı olarak kuruma getirdi. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.



Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.