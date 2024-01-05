Erzincan’da kumar oynatılan bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı

Erzincan polisinin yaptığı şok uygulamada kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlanması’ amacıyla kumar oynatılan mekânlarla ilgili olarak; bir işyerinde kumar oynatıldığı ve yapılan şok uygulaması ile bahse konu işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumara konu iskambil kâğıtları, 3 bin 900 TL para, 100 Euro ve oyunda kullanılan yazboz kâğıdına el konuldu.



İ.A., D.T. ve E.D. isimli şahıslara gerekli idari işlem yapılarak, işyeri sahibi Ö.K. isimli şahsa ise şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine izin veren işyeri hakkında gerekli işlem yapıldı.