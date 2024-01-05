BIST 7.570
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,11
HABER /  GÜNCEL

Erzincan’da kumar oynatılan bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı

Erzincan’da kumar oynatılan bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı

Erzincan polisinin yaptığı şok uygulamada kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlanması’ amacıyla kumar oynatılan mekânlarla ilgili olarak; bir işyerinde kumar oynatıldığı ve yapılan şok uygulaması ile bahse konu işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumara konu iskambil kâğıtları, 3 bin 900 TL para, 100 Euro ve oyunda kullanılan yazboz kâğıdına el konuldu.

İ.A., D.T. ve E.D. isimli şahıslara gerekli idari işlem yapılarak, işyeri sahibi Ö.K. isimli şahsa ise şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine izin veren işyeri hakkında gerekli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı
Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İkinci el otomobil alacaklara uzman isimden uyarı sorgulatınca çıktı
İkinci el otomobil alacaklara uzman isimden uyarı sorgulatınca çıktı
Bu fotoğraf aylar önce çekilmişti! İstanbul'da barajların son hali böyle görüntülendi
Bu fotoğraf aylar önce çekilmişti! İstanbul'da barajların son hali böyle görüntülendi
MOSSAD casusları Ahmet Hakan ve Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı! Şunların tipine bak hele...
MOSSAD casusları Ahmet Hakan ve Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı! Şunların tipine bak hele...
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
İsrail için casusluk yaptıkları iddiasıyla 34 şüpheli adliyede
İsrail için casusluk yaptıkları iddiasıyla 34 şüpheli adliyede
Bursa Nilüfer’de 4 bina yerle bir edildi
Bursa Nilüfer’de 4 bina yerle bir edildi
Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedaviye alındı
Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedaviye alındı
Hamsi ihracatından iki yılda yaklaşık 25 milyon dolar döviz geliri elde edildi
Hamsi ihracatından iki yılda yaklaşık 25 milyon dolar döviz geliri elde edildi
Müziği duyunca kendini tutamadı, oynamaya başladı!
Müziği duyunca kendini tutamadı, oynamaya başladı!
Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor
Hopa sahilinde karaya oturan geminin onarım çalışması 40 gündür sürüyor