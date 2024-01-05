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Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Elazığ’da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli yakalanarak, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 6 parça halinde toplam 56,70 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 5.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken birisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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